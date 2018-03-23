Поліція проводить слідчі дії у штабі "Нацкорпусу" у Києві (фото, відео)

На території заводу "АТЕК" працює Головне слідче управління, Департамент захисту економіки і Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

У приміщенні центрального штабу політичної партії "Національний Корпус" на території заводу "АТЕК" (Київ. пр.Перемоги, 83) поліція проводить слідчі дії.

Про це УНІАН повідомив керівник штабу "Національного корпусу" Родіон Кудряшов.

"Хаб, вільне приміщення, дозвільне приміщення для роботи громадської організації цивільного корпусу "Азов" та зборів інших громадських організацій, які знаходяться в азовскому русі та співпрацюють з азовським рухом, були сьогодні заблоковані. Робота в нас не розпочалася, правоохоронні органи зламали всі абсолютно двері, які були в приміщенні", - заявив він.

"Наразі на території "АТЕКу", на території нашого приміщення знаходяться більш ніж 150 людей, колишнього "Беркуту" та більше 200 чоловік у штатному та у поліцейському одязі, які виконують тут якісь слідчі дії. Пояснень ніяких не дають. Всі з автоматами", - додав Кудряшов.

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При цьому, на офіційній сторінці у Facebook зазначається, що на території "АТЕКу" проходять слідчі дії саме у центральному штабі політичної партії "Національний Корпус".

За словами Кудряшова, один з подальших планів - можливо, перекрити дорогу на знак протесту.

У коментарі УНІАН речник Національної поліції України Ярослав Тракало підтвердив, що на території заводу "АТЕК" поліція проводить слідчі дії.

"Головне слідче управління Національної поліції, Департамент захисту економіки і Департамент внутрішньої безпеки, проводять слідчі дії на підставі санкції суду", - сказав Тракало, уточнивши, що детальна інформація щодо цієї події буде найближчим часом.