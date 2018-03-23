Савченко випустили з "акваріуму" в суді

Суддя Сидоров дозволив депутату сидіти поруч з адвокатами.

У Шевченківському районному суді міста Києва під час розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу позафракційному народному депутату Верховної Ради України Надії Савченко, підозрюваній дозволили покинути бокс для затриманих.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Євген Сидоров.

Таким чином, суд задовольнив клопотання захисників Сваченко і дозволив їй сісти поруч з адвокатами за стіл.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Того ж дня в Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру. Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, обвинувачення проситиме взяти її під варту строком на два місяці.