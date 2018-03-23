Савченко випустили з "акваріуму" в суді

11:31, 23 березня 2018
Політика
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Савченко обирають запобіжний захід / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив головуючий у справі суддя Євген Сидоров.

Таким чином, суд задовольнив клопотання захисників Сваченко і дозволив їй сісти поруч з адвокатами за стіл.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Того ж дня в Управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області генпрокурор Юрій Луценко підписав та оголосив Савченко підозру. Як уточнила прес-секретар Луценка Лариса Сарган, обвинувачення проситиме взяти її під варту строком на два місяці.

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Теги: #суд#Рада#Надія Савченко