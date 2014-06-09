Прес-секретар Путіна розповів, про що той говорив з Порошенком в Нормандії

Про це сьогодні повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, «бесіда носила короткий, але закритий характер. В першу чергу мова йшла про події на сході України, про те кровопролиття», передають РИА Новости.

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8 червня Петро Порошенко на засіданні тристоронньої контактної групи по реалізації мирного плану по наведенню миру і спокою на сході України заявив, що вогонь на сході необхідно припинити «на цьому тижні». У зустрічі брали участь посол України в Німеччині Павло Клімкін, спеціальний представник генерального секретаря ОБСЄ Хайді Тальявіні і посол Росії в Україні Михайло Зурабов.