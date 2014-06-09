Прес-секретар Путіна розповів, про що той говорив з Порошенком в Нормандії
15:59, 09 червня 2014Політика
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Президенти України і Росії Петро Порошенко і Володимир Путін в ході неофіційної зустрічі, що відбулася 6 червня у Нормандії говорили про події на сході України.
фото REUTERS
Про це сьогодні повідомив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, «бесіда носила короткий, але закритий характер. В першу чергу мова йшла про події на сході України, про те кровопролиття», передають РИА Новости.
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8 червня Петро Порошенко на засіданні тристоронньої контактної групи по реалізації мирного плану по наведенню миру і спокою на сході України заявив, що вогонь на сході необхідно припинити «на цьому тижні». У зустрічі брали участь посол України в Німеччині Павло Клімкін, спеціальний представник генерального секретаря ОБСЄ Хайді Тальявіні і посол Росії в Україні Михайло Зурабов.
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