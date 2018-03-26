В МЗС Польщі дорікнули Україні через «героїзацію злочинців»

В той же час, в польському МЗС наголосили, що закон про інститут нацпам’яті не становить загрози українським громадянам у Польщі.

Героїзація в Україні людей, яких Польща вважає злочинцями, продовжує отруювати українсько-польські відносини.

Таку думку у інтерв’ю "Європейській правді" висловив заступник голови МЗС Польщі Бартош Цихоцький.

За словами дипломата, саме героїзація Україною "злочинців" призводить до випадків національної ворожнечі. У якості прикладу він навів історію польської медсестри, яка розірвала документ українки, побачивши, що вона прописана на вулиці Бандери.

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"Це прикрий випадок, проте я хотів би вступитися – ми не знаємо про родинну історію цієї людини, можливо, її родичі були вбиті послідовниками Бандери. Звичайно, що і українська дівчина ні в чому не винна – мало хто на який вулиці прописаний? Але це показує, що героїзація Україною людей, яких ми вважаємо злочинцями, продовжує отруювати наші відносини", - зазначив Цихоцький.

Разом з тим він запевнив, що Польща не претендує вирішувати, "чиїми іменами будуть названі вулиці українських міст".

Заступник польського міністра також переконує, що закон про інститут нацпам’яті (який став в Україні відомим як закон про «заборону бандеризму») не становить загрози українським громадянам у Польщі.

"Він спрямований лише на висвітлення темних сторінок історії УПА. Зрештою, в Україні діє закон про заборону критики героїзації УПА. Він лякає поляків, що їздять в Україну, та обмежує свободу наукових досліджень на тему злочинних сторінок історії УПА", - підсумував дипломат.

Як відомо, 4 березня праворадикали провели у Львові смолоскипну ходу під антипольськими гаслами, зокрема, «Львів – не для польських панів». Учасники маршу, приуроченого до дня загибелі головнокомандувача УПА Романа Шухевича (5 березня), заявили, що хотіли показати, що «Львів є бандерівський». Вони також критикували польський закон Про Інститут національної пам’яті, відомий також як закон про заборону бандерівської ідеології.

В свою чергу, 19 березня польські націоналістичні організації провели під посольством України в Варшаві акцію, на якій спалили портрети Степана Бандери та Романа Шухевича.