Україна розцінює заборону на в'їзд до Росії сестрі Савченко як тиск на льотчицю

Міністерство закордонних справ України розцінює заборону в’їзду до Росії сестрі Надії Савченко Вірі як тиск на льотчицю шляхом демонстративних порушень її прав.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій Міністерства закордонних справ України.

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За даними МЗС, сьогодні, 5 листопада, під час проходження паспортного контролю в московському аеропорту «Домодєдово» Вірі Савченко, сестрі незаконно утримуваної в РФ громадянки України Надії Савченко, було вручено повідомлення про заборону в’їзду до Росії до 31 грудня ц.р. на підставі ст. 27 Федерального закону «Про порядок виїзду з РФ та в’їзду в РФ» (з метою забезпечення обороноздатності або безпеки держави, або громадського порядку, або захисту населення).

У МЗС уточнили, що «Віра Савченко прибула до м.Москва разом з українським адвокатом своєї сестри з метою організації зустрічі з нею у місці тримання відповідно до листа Слідчого комітету РФ».

«Присутні в аеропорту співробітники Посольства України надали нашій співвітчизниці відповідне сприяння у поверненні на Батьківщину та отримали від неї речі для подальшої передачі Надії Савченко», - зазначили в зовнішньополітичному відомстві і зауважили, що «український адвокат Надії Савченко залишився в Москві і має намір провести зустріч у Слідчому комітеті РФ, а також відвідати утримувану в СІЗО».

Міністерство закордонних справ України вважає такий крок російської сторони «цілковито безпідставним та спрямованим на подальше вчинення тиску на незаконно утримувану Надію Савченко шляхом грубих та демонстративних порушень її процесуальних прав, нехтування загальнолюдських потреб».

У контексті вказаної ситуації Посольству України в РФ доручено направити російській стороні ноту відповідного змісту, додали в ЗМС.

Як повідомляє УНІАН, речник МЗС Євген Перебийніс написав на своїй сторінці в Twitter, що сестрі української льотчиці Вірі Савченко відмовлено у в’їзді до РФ. «Безпідставне рішення, чергове порушення прав Надії. Допомагаємо Вірі повернутися додому”, - написав він.

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Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі, а потім її переправили до Росії. Там льотчицю звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. З середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін утримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу щодо Савченко - за незаконний перетин державного кордону.

26 жовтня на позачергових парламентських виборах Савченко була обрана народним депутатом за списками партії «Батьківщина».