"Усім тим, кому заважала": Корчак повідомила, що термін її повноважень на посаді глави НАЗК закінчується 28 березня

Термін повноважень голови Нацагентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак закінчується 28 березня.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак повідомила у Facebook, що не стане брати участь у перевиборах і піде з посади.

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"Усім, кому весь час заважала Корчак, її "неправомірні, неправильні, незаконні, непрофесійні" дії, гаражі, неподання у відставку, принциповість, зв'язки з "Народним фронтом", голос, зовнішність тощо, хочу повідомити: у середу, 28 березня, спливає термін моїх повноважень як голови НАЗК. Не сумнівайтеся, за посаду не тримаюся і з великим задоволенням "брємя слави" перекладу на чужі плечі", – заявила Корчак.

Вона висловила надію, що агентство на позачерговому засіданні обере нового голову. Також Корчак подякувала критикам і опонентам за "прискіпливу увагу", а колегам – за "підтримку та командну роботу".