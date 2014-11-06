Бойовики 15 разів атакували військових, ситуація в зоні АТО напружена – штаб

Про це повідомляється на Facebook-сторінці прес-центру АТО.

"Під вогонь РСЗВ БМ-21 Град потрапили наші підрозділи, що дислокуються неподалік населених пунктів Гірське та Золоте", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики атакували сили АТО під Березовим на Донеччині, поранено військовогоНапружена ситуація поблизу Дебальцево, Чернухіно та Горловки. Вночі бойовики неодноразово обстріляли позиції силовиків, що розміщені неподалік цих населених пунктів.

В районі донецького аеропорту ніч минула спокійно, але бойовики вели артилерійський обстріл наших позицій в Новокалиново зі сторони Авдїївки. В районі населеного пункту Пескі діє снайпер бойовиків, вживаються заходи для його нейтралізації.

На визначеній ділянці траси Бахмутка обстановка контролюється силами АТО, вночі бойовики обстріляли наш блокпост в районі населеного пункту Кримське, з артилерії – Вільхове.

На півдні Донецької області обстановка підконтрольна силам АТО, через складні погодні умови прольотів БПЛА бойовиків не було, зазначили в штабі.