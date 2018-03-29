Саакашвілі поскаржився, що СБУ і ГПУ пограбували його під час обшуків
Захист лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі направив у Службу безпеки України і Генпрокуратуру повторні клопотання про повернення особистих речей політика, які пропали під час обшуків в його київській квартирі.
Про це пише ZN.ua.
Йдеться про документи, ноутбук, декілька мобільних телефонів і візитних карток Саакашвілі. Політик наполягає на їх поверненні, або на компенсації вартості зниклих речей.
За словами адвоката Руслана Чарнолуцького, він вже відправляв аналогічне клопотання 1 березня, але СБУ і ГПУ його проігнорували, повідомляє прес-служба РНС.
"Арешт на вилучені речі судом не накладається, а в судовому засіданні 26 січня прокурор заявив, що вони були нібито "втрачені", - зазначив Чарнолуцький.
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За словами адвоката, Саакашвілі, який особисто підписав клопотання, вважає, що його речі були вкрадені правоохоронцями.
Як відомо, 6 березня ГПУ призупинила розслідування справи Саакашвілі щодо нібито змови з утікачем Курченком про фінансування акцій протесту в Україні – через запит по правову допомогу до Нідерландів.
1 березня захист Міхеіла Саакашвілі звернувся до Генеральної прокуратури з клопотанням про закриття справи "про гроші Курченка" щодо екс-президента Грузії.
Українські правоохоронці висунули екс-президенту Грузії екс-голові Одеської ОДА Міхеілу Саакашвілі звинувачення, що він отримав від бізнесмена Сергія Курченка, який переховується в Росії, півмільйона доларів на організацію протестних акцій в Україні.
12 лютого Саакашвілі затримали у ресторані Києва.
Пізніше у Державній прикордонній службі підтвердили, що видворили лідера партії "Рух нових сил" до Польщі.
Джерело в правоохоронних органах зазначило "Українській правді", що Польща прийняла Саакашвілі за процедурою реадмісії.
Пізніше Саакашвілі прилетів до Нідерландів, де планував зустрітися з родиною. Він оформив у Нідерландах посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.
Голова Мостиського прикордонного загону ухвалив рішення заборонити лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі в'їзд в Україну до 13 лютого 2021 року.