У передмісті Одеси обезголовили Леніна (фото)
14:55, 06 листопада 2014Політика
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Вночі 6 листопада в селищі Таїрове, що в передмісті Одеси, був обезголовлений пам'ятник Леніну.
В Одесі обезголовили Леніна
Про це повідомляє Думская.нет з посиланням на прес-службу облорганізації партії «Свобода».
Також сьогодні вранці стало відомо про зникнення бронзового погруддя маршала Радянського Союзу Георгія Жукова з однойменного проспекту в Одесі.
Читайте такожУ Нікополі повалили один з трьох пам'ятників ЛенінуСвободівці формально не беруть на себе відповідальність за ці акції, кажуть: їм просто прислали фотографії на пошту, проте зізналися, що такі дії підтримують.
Нагадаємо, згаданий пам'ятник Леніну був відреставрований в 2011 році, а бюст Жукова встановили під вибори 2012 року.
Тим часом у російському Липецьку відкрили новий пам'ятник Іллічу.
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