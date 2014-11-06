У передмісті Одеси обезголовили Леніна (фото)

Про це повідомляє Думская.нет з посиланням на прес-службу облорганізації партії «Свобода».

Також сьогодні вранці стало відомо про зникнення бронзового погруддя маршала Радянського Союзу Георгія Жукова з однойменного проспекту в Одесі.

Читайте такожУ Нікополі повалили один з трьох пам'ятників ЛенінуСвободівці формально не беруть на себе відповідальність за ці акції, кажуть: їм просто прислали фотографії на пошту, проте зізналися, що такі дії підтримують.

Нагадаємо, згаданий пам'ятник Леніну був відреставрований в 2011 році, а бюст Жукова встановили під вибори 2012 року.

Тим часом у російському Липецьку відкрили новий пам'ятник Іллічу.