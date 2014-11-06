В Одесі невідомі вкрали пам'ятник Жукову

Як повідомила УНІАН інспектор у зв'язках з громадськістю Одеського міського управління МВС Тетяна Хмельницька, пам'ятник зник з проспекту Маршала Жукова. Вона зазначила, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) КК України.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної організації ВО «Свобода». Вранці ця організація одержала повідомлення про зникнення бронзового погруддя на свою поштову Інтернет-адресу. Пам'ятник було встановлено в 2012 році.

Раніне, у вересні цього року, у Харкові знесли найбільший в Україні пам'ятник Леніну. Загальна висота пам'ятника - 20,2 метрів. Висота бронзової фігури Леніна - 8,5 метрів. Монумент був встановлений в 1963 році.