Савченко: "ДНР" та "ЛНР" не можна визнавати терористичними організаціями

"У нас війна з Росією, і хто її підтримує - колаборант, і в принципі, за це йдуть зовсім інші суди - трибунали і зовсім інші покарання - до розстрілів", - заявила Савченко.

Підозрювана у підготовці терактів і захопленні державної влади позафракційний народний депутат України Надія Савченко вважає, що бандформування «ДНР» та «ЛНР» не визнані терористичними організаціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Савченко заявила під час засідання Апеляційного суду Києва з розгляду скарги адвокатів на рішення суду першої інстанції про застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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«І чому ми потрапили в пастку, коли Генеральній прокуратурі і генпрокурору Луценку дуже зручно кричати, що «ЛНР», «ДНР» є терористичними організаціями, а це не визнано Україною, ні в світі, ні в Європі. «ЛНР» і «ДНР» - це окуповані території, де знаходяться громадяни України, які перебувають під окупаційним режимом РФ, тому це не може бути все визнано як терористичні організації, це не ІДІЛ, де кожна людина давала присягу якійсь ідеології», - сказала вона.

«Там (в ОРДЛО – УНІАН) є незаконні збройні формування. Це визнано. Чому не хочуть визнати їх колаборантами? Тому, що таке поняття, як колаборант, з'являється тоді, коли визнається війна і вводиться воєнний стан», - додала вона.

«У нас війна з Росією, і хто її підтримує – колаборант, і в принципі, за це йдуть зовсім інші суди – трибунали і зовсім інші покарання – до розстрілів», - стверджує депутат.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 діб до 20 травня, без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодовку і заявила, що не збирається тікати з України.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.