У зоні АТО – активізація бойових дій: за добу загинули 3 військові, 4 – поранені

Як повідомляє ТСН, Із "Градів" бойовики обстріляли Тоненьке та Орлівку, вели мінометні обстріли по мирних мешканцях Чорнухиного, та по силах АТО, що дислокуються в Авдїївці, Пісках та Нікішиному.

Вкрай складна ситуація у Донецьку та передмістях. Обстрілюють житлові квартали неподалік Путилівського мосту.

Читайте такожШтаб АТО спростував інформацію про наступ на позиції бойовиківБойовики також невпинно атакують донецький аеропорт. Крім стрілецької зброї та гранатометів, застосували протитанкові гармати.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що бойовики протягом 5 годин штурмували аеропорт Донецька, в результаті чого загинув один військовий.