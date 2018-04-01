Порошенко передав українським військовим на Донбасі незвичний подарунок від дружини (фото)

17:42, 01 квітня 2018
Політика
2221
Порошенко передав українським військовим на Донбасі паски від своєї дружини / фото president.gov.ua

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Порошенко повідомив, що під час поїздки на Донеччину поспілкувався з воїнами 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил і привітав їх з Вербною неділею.

«Вітаю воїнів легендарної 79-ї бригади зі святом. Вдячний вам за те, що ви бороните кожний клаптик Української землі! Завдяки вам українці можуть мирно зустрічати Великодні свята», - зазначив президент і розмістив відео зустрічі з бійцями.

Також він передав військовим паски та обереги.

«За дорученням Марини передав нашим захисникам паски, які вона сама спекла для наших воїнів, а також обереги, які для них виготовили діти із Сум. Нехай вони захищають наших мужніх воїнів!», - написав Порошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Донбас#Петро Порошенко#Марина Порошенко#українські військові