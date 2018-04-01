Порошенко звернувся до військових: тримайте порох сухим, не шкодуйте набоїв

Президент нагадав, що слово Кремля не варте й «рваного рубля».

Президент України Петро Порошенко розраховує, що Росія буде дотримуватись на Донбасі режиму припинення вогню, однак закликав військових бути напоготові.

Відповідну заяву президент зробив у Facebook, коментуючи своє спілкування з бійцями 79 бригади в рамках свого робочого візиту до Донецької області.

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«Розраховую, що цього разу Росія-агресор дотримуватиметься режиму припинення вогню. Віри Москві, звичайно, нема. Над Кремлем не хрести, а зірки, отож місце воно якесь не дуже православне. І воїни не гірше за мене знають, що слово їхніх «співрозмовників» з того боку лінії зіткнення, не варте й рваного рубля», - вказав Порошенко у Facebook.

Президент підкреслив, що ніхто не позбавляє українських військових права за наказом командирів давати гідну відсіч провокаціями ворога, і поточний режим припинення вогню не є винятком.

«Дотримуйтесь його (перемир`я – ред.), але тримайте порох сухим, будьте напоготові, і в критичних ситуаціях набоїв не шкодуйте!», - вказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню з 30 березня 2018 року. Проте вже протягом 30 березня російсько-окупаційні війська 32 рази порушили великоднє перемир'я на Донбасі.

Напередодні обстрілами було поранено двох українських військових, вони перебувають у стані середньої тяжкості.