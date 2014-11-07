"Работорговцем" для російських новин виявився колишній суддя зі Сніжного - журналіст

14:52, 07 листопада 2014
Політика
0 0

Встановлено особу людини, що заявила російським журналістам, ніби бійці Нацгвардії воюють "за клаптик землі і двох рабів".

Гучну заяву про рабів зробив колишній суддя

Про це повідомив донецький журналіст Олексій Мацука.

За його словами, чоловік, що з'явився в ефірі російського Першого каналу - колишній суддя зі Сніжного на прізвище Бикадоров.

"Отже, людина, яка дає росТВ інтерв'ю "про двох рабів" - це колишній голова Сніжнянського районного суду Бикадоров. Отримує суддівську пенсію з рук "хунти" досі!", - написав Мацука в Facebook.

Читайте такожУ соцмережах відреагували на пропаганду Кремля про рабів для Нацгвардії хвилею жартів і гуморуНагадаємо, 3 листопада в мережі з'явився ролик передачі російського першого каналу, де чоловік заявляє, що українські солдати воюють за клаптик землі і двох рабів. Цей фейк став одним з найяскравіших творінь російської пропаганди поряд з розіп'ятим у Слов'янську хлопчиком і обколотим шприцами розумово відсталим підлітком.

Post by Oleksiy Matsuka.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter