Президент Естонії: РФ зруйнувала мир, тому що ЄС не покарав її за Крим

Таку заяву зробив президент Естонії Томас Хендрік Ільвес в інтерв'ю німецькому виданню Der Tagesspiegel, передає ZN.UA. На його думку, в ЄС неправильно оцінили загрозу з боку Кремля. "Багато держав не зрозуміли всю серйозність ситуації. Замість того, щоб дати адекватну відповідь, почалася суперечка, кого з росіян включити до списку санкцій", - сказав він.

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"Після того, як ми змирилися з переділом кордонів за етнічним принципом, ми повернулися в 1938 рік, коли була анексована Судетська область. Ми знаходимося в набагато більшій біді, ніж визнаємо. І коли хтось каже, що час послабити санкції, тому що Путін послабив тон, то це значить, що хтось не розуміє ситуацію. Ми не повинні погодитися на руйнування основи безпеки за пару євро", - сказав Томас Хендрік Ільвес.

На питання, чи правильно зробить президент Петро Порошенко, якщо відновить бойові дії на Донбасі, естонський президент відповів, що його український колега має на це право. "Він має повне право захищати свою країну. Це все одно, якби в 1980 році ми думали на Заході: чи може Лех Валенса підбурювати страйк в Гданську? Може, не треба, ще розсердить СРСР. Я не думаю, що ми маємо право судити країну, яка переживає напад", - пояснив президент Естонії.