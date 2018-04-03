Холодницький прийшов у ГПУ для проведення слідчих дій

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що офіційно його викликали, аби взяти зразки голосу.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький прийшов до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури для проведення слідчих дій.

Як передає кореспондент УНІАН, під час брифінгу Холодницький заявив, що офіційно його викликали, аби взяти зразки голосу.

“Зараз хочу з’ясувати, з якою метою викликають, оскільки формально — для відібрання зразків голосу. Але мого голосу достатньо і в публічному полі”, - сказав він.

“Наскільки мені відомо, провадження зареєстровано за статтею “розголошення даних досудового розслідування”. Це є легкий злочин. І хочу зрозуміти об’єктивну сторону, оскільки є різниця між тими, хто має право розголошувати, і для кого дані досудового слідства - власна робота”, - додав Холодницький.

Разом з тим керівник САП уточнив, що підозру йому ще не вручали.

Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

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Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник назвав ці публікації «провокативними статтями безвідповідальних журналістів».

27 березня генпрокурор Юрій Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

30 березня Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП.

Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Ситник в інтерв'ю ZN.UA заявив, що слідчим НАБУ періодично надходила інформація про деякі дивні та незрозумілі дії керівника САП та окремих прокурорів. Він зауважив, що в НАБУ довгий час не було доказів щодо Холодницького, але в одній зі справ вдалося отримати «конкретну інформацію, яка підтвердила наші найгірші підозри». «У справі про розкрадання в Одеській мерії. Так ось, ми отримали інформацію і зрозуміли, що пускати ситуацію на самоплив неприпустимо», - сказав Ситник. Зареєстрували провадження працівники Генеральної прокуратури, оскільки наглядовим прокурором НАБУ є саме Холодницький.

Також Ситник повідомив, що, йдеться «про справи «за заявою в. о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун за фактом пропозиції їй неправомірної вигоди; справи, що стосується фірми "Золотий мандарин", яку пов'язують з народним депутатом Логвинським (Георгій Логвинський, фракція «Народний фронт»); розслідувань, пов'язаних із е-деклараціями вищих посадових осіб; розслідувань, пов'язаних із бізнес-інтересами власника великого агрохолдингу. Складно уявити, що б ми могли почути, якби записи велися не чотири тижні, а чотири місяці».

Ситник зазначив, що на записах, зроблених у кабінеті Холодницького, містяться дані про «злиття інформації щодо обшуків, які готуються, тим людям, у яких ці обшуки мали проводитися, про тиск на певних посадових осіб для ухвалення ними певних рішень».