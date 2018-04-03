Депутати готові взяти на поруки Бубенчика, якого підозрюють у вбивстві двох "беркутівців"

Парасюк каже, що депутати консультуються з адвокатами у справі Бубенчика.

Народні депутати готові взяти на поруки Івана Бубенчика, який заявляє, що вбив двох правоохоронців 20 лютого 2014 року.

Про це заявив депутат Володимир Парасюк, відповідаючи на питання, чи готові депутати взяти Бубенчика на поруки, передає "Українська правда".

"Тут питання взагалі в ситуації, яка склалася. Ми будемо говорити про те, щоб його взагалі відпустили під особисте зобов'язання. Звичайно, низка депутатів вже обговорює те питання, щоб взяти його на поруки. Зокрема я, Семен Семенченко (народний депутат від партії "Самопоміч" – Ред.)", - зазначив він.

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Парасюк повідомив, що наразі у суді, який обирає Бубенчику запобіжний захід, оголошено перерву до 21:00, щоб адвокати ознайомилися з матеріалами справи.

"Зараз адвокат вивчає справу. Суд відклали до 21:00 сьогоднішнього вечора", – повідомив політик.

Парасюк додав, що депутати консультуються з адвокатами у справі Бубенчика, якому інкримінують вбивства на Майдані.

"Я був на суді. Від'їхав для консультацій з адвокатом", - сказав Парасюк.

Він пояснив, що зараз у справі Бубенчика визначають адвоката, який буде його представляти.

Як повідомляв УНІАН, затриманому учаснику Революції Гідності Івану Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах й одному замаху на вбивство «беркутівців».

3 квітня у Facebook з’явилася інформація про затримання й вручення підозри учаснику Революції Гідності Бубенчику, який підозрюється у причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” на Майдані.

Сьогодні Печерський райсуд Києва обиратиме активісту запобіжний захід.