"Ці слова неадекватні реальності": активіст Бубенчик про висунуті йому обвинувачення

Активіст Майдану Іван Бубенчик відмовився від послуг адвоката з центру безоплатної правової допомоги й винайняв приватного захисника, якому необхідний час на ознайомлення з підозрою.

У засіданні Печерського райсуду Києва з обрання запобіжного заходу підозрюваному у вбивствах «беркутівців» активісту Майдану Івану Бубенчику оголошено перерву на три години.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку засідання Бубенчик заявив, що у нього є адвокат, якого він сам винайняв і тому він не потребує послуг захисника від держави.

Після цього новий адвокат попросив суд час до завтра для ознайомлення з підозрою, врученою Бубенчику.

Своєю чергою прокурор заявив, що години на ознайомлення з документом буде достатньо.

Після цього суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий ухвалив рішення надати адвокату три години для вивчення матеріалів справи.

Як заявив журналістам у перерві судового засідання сам Бубенчик, його було затримано на українсько-польському кордоні у пункті пропуску «Шегині». Він збирався поїхати до Польщі на півдня.

Окрім того, підозрюваний зазначив, що не визнає провини у вбивстві правоохоронців, яке йому хоче інкримінувати прокуратура.

На запитання журналістів, чи визнає він факт вбивства правоохоронців, Бубенчик сказав: “Ці слова неадекватні реальності. Тому я не буду відповідати. Я захисник народу і знищую ворога, і знищував. Народ хтось мусить захищати. 20 лютого я робив усе, щоб вони дерли звідси, з Майдану…”, - заявив Бубенчик.

Також він спростовував твердження прокурора про те, що не з’являвся для проведення слідчих дій.

“У 2016 році мої відповіді влаштовували прокурора, а сьогодні він вирішив призначити мене підозрюваним”, - сказав Бубенчик.

Крім того, він висловив здивування з приводу того, що після двох повісток на допит до нього застосували примусовий привід.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 квітня, з’явилася інформація про затримання й вручення підозри учаснику Революції гідності Бубенчику, який підозрюється у причетності до вбивства співробітників спецпідрозділу МВС “Беркут” на Майдані.

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Прокурор Департаменту спецрозслідувань Головного слідчого управління Генпрокуратури Олексій Донський повідомив УНІАН, що Бубенчику висунуто підозру у двох вбивствах й одному замаху на вбивство «беркутівців».

Він додав, що Бубенчик раніше перебував у статусі свідка у кримінальному провадженні про вбивства правоохоронців під час акцій протесту взимку 2014 року, однак ухилявся від співпраці зі слідством.

Також Донський заявив, що прокуратура вимагатиме від суду обрати Бубенчику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки він підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину.

Кримінальне провадження щодо загибелі “беркутівців” та інших правоохоронців під час Революції гідності розслідується ще з 2014 року, і у минулому році в Департаменті спецрозслідувань стверджували, що мають певні напрацювання щодо підозрюваних у даній справі. Проте до сьогодні підозр нікому не оголошували.