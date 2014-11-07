У Міненерго відбулися обшуки в зв'язку із закупівлями вугілля з ПАР – ЗМІ
Президент Петро Порошенко поставив під сумнів прозорість схеми поставок вугілля з Південно-Африканської Республіки в Україну.
Про це повідомило ZN.UA джерело в оточенні прем'єр-міністра.
За словами співрозмовника видання, на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке відбулося 4 листопада, глава держави припустив, що вугілля з ПАР закуповується за ціною, що перевищує ринкову.
Президент адресував свій закид прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, міністру енергетики та вугільної промисловості Юрію Продану і голові СБУ Валентину Наливайченку.
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Порошенко зобов'язав відповідні правоохоронні органи в тижневий термін провести необхідну перевірку і доповісти про результати.
За наявною інформацією, перевірка витрат Міненерго при купівлі вугілля була оформлена рішенням РНБО.
За деякими відомостями, 6 листопада співробітники Генеральної прокуратури провели перші допити співробітників міністерства і здійснили виїмку необхідних документів.