У Міненерго відбулися обшуки в зв'язку із закупівлями вугілля з ПАР – ЗМІ

Про це повідомило ZN.UA джерело в оточенні прем'єр-міністра.

За словами співрозмовника видання, на засіданні Ради національної безпеки і оборони, яке відбулося 4 листопада, глава держави припустив, що вугілля з ПАР закуповується за ціною, що перевищує ринкову.

Президент адресував свій закид прем'єр-міністру Арсенію Яценюку, міністру енергетики та вугільної промисловості Юрію Продану і голові СБУ Валентину Наливайченку.

Читайте такожУ Продана офіційно не називають ціну вугілля з ПАР через "конфіденційність"

Порошенко зобов'язав відповідні правоохоронні органи в тижневий термін провести необхідну перевірку і доповісти про результати.

За наявною інформацією, перевірка витрат Міненерго при купівлі вугілля була оформлена рішенням РНБО.

За деякими відомостями, 6 листопада співробітники Генеральної прокуратури провели перші допити співробітників міністерства і здійснили виїмку необхідних документів.