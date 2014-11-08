У скандальному 59-му окрузі визначили переможця-мажоритарника

Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів по останньому 59-му мажоритарному округу.

За даними ЦВК, які містяться на офіційному сайті комісії, перемогу здобуває самовисуванець мер Курахового Сергій Сажко. За нього свої голоси віддали 30,49% виборців. Читайте такожВід ЦВК вимагають реакції на події в 59-му окрузі: "більше тижня триває терор" Його головний конкурент - комбат "Дніпро-1" Валентин Манько - отримав підтримку 20,97% виборців.

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