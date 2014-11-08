Порошенко хоче "обміняти" пост секретаря РНБО на посаду голови МВС

Президент Петро Порошенко хоче відвоювати для себе посаду міністра внутрішніх справ. В обмін на це глава держави готовий віддати партнерам по майбутній коаліції посаду секретаря РНБО.

"Посада секретаря Радбезу залишається вакантною. За неофіційною інформацією джерел ZN.UA цей пост "зарезервований" для Олександра Турчинова на той випадок, якщо "Народний Фронт" погодиться "віддати" президенту посаду міністра внутрішніх справ", - пише видання.

Читайте такожУ Порошенка хочуть, щоб до коаліції разом із фракціями увійшли депутатські групиДо 7 серпня обіймав посаду секретаря РНБО Андрій Парубій. Він був призначений на цей пост в кінці лютого Олександром Турчиновим, який на той момент був в. о. президента.

Інформація про відхід Парубія просочилася в ЗМІ ще за кілька днів до того, як Порошенко офіційно прийняв його відставку. Повідомлялося, що Парубій написав заяву ще 25 липня. Причиною стали розбіжності в позиціях президента та секретаря РНБО.

Читайте такожДо коаліції попередньо потрапляють БПП, партії Яценюка і Садового - джерелоЗа даними ZN.UA рішення Парубієм було прийнято після того, як йому запропонували заявити про черговий етап перемир'я в проведенні АТО на Сході. Він відмовився це робити і написав заяву.

Секретар РНБО призначається президентом. Міністр внутрішніх справ - затверджується парламентом за поданням прем'єр-міністра.