Холодницький: мене намагаються дискредитувати два роки

13:28, 04 квітня 2018
Політика
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Холодницький заявив, що його вже два роки намагаються дискредитувати / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу у Верховній Раді України.

"Два роки мене, як керівника САП, намагаються дискредитувати. Дискредитувати і сказати, що я якийсь не такий", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, у березні в ЗМІ з'явилась інформація, що Холодницький готується подати у відставку після Великодніх свят.

Крім того, деякі ЗМІ написали, що НАБУ і Генпрокуратура нібито кілька тижнів прослуховували кабінет Холодницького. Керівник САП пізніше підтвердив, що знайшов у себе в офісі прилад, схожий на прослуховуючий.

Читайте такожНАБУ розсекретило записи прослуховування Холодницького (відео)27 березня генпрокурор Луценко підтвердив, що Генпрокуратура і НАБУ проводили слідчі дії щодо Холодницького.

30 березня Луценко заявив, що звернувся до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів з поданням про зняття Холодницького з посади керівника САП. Як повідомила прес-служба Генпрокуратури, дисциплінарні скарги про вчинення Холодницьким дисциплінарних проступків складені за фактами, виявленими під час кримінального провадження, що розслідується НАБУ спільно з ГПУ.

Керівник САП повідомив, що відмовився надавати зразки голосу співробітникам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки.

Холодницький зазначив, що провадження проти нього зареєстровано за статтею ККУ про розголошення даних досудового розслідування та примушування свідків до дачі показань.

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Теги: #Назар Холодницький