Янукович ”абсолютно погоджується з Президентом”

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО і новостворена парламентська антикризова коаліція однаково бачать перспективи розвитку держави.

Така заява В.ЯНУКОВИЧА розміщена на офіційному сайті Партії регіонів.

“Заява Президента України свідчить про те, що новостворена антикризова коаліція, яка має шанс перерости в широку коаліцію патріотичних сил, і глава держави мають однакове бачення перспективи розвитку держави”, - вважає В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому він наголосив, що “абсолютно погоджується з Президентом” у тому, що усі процеси повинні відбуватися з дотриманням духу і букви Конституції України, і висловив радість з приводу того, що “саме такі підходи стояли в основі формування антикризової коаліції, яка залишила відкритими двері для всіх патріотичних сил і має шанс перерости у широку парламентську коаліцію”.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, привітання Президента України Форуму депутатів усіх рівнів, який Партія регіонів провела 8 червня у Києві, “свідчить про те, що глава держави підтримує наше стремління до подолання розколу між сходом і заходом України”, що В.ЮЩЕНКО також підкреслив у своїй сьогоднішній заяві з приводу ситуації в парламенті, зокрема, словами: "Я не приймаю жодних конфронтаційних сценаріїв, які здатні завдати шкоди народові та уразити стабільність країни".

При цьому В.ЯНУКОВИЧ сказав: “Щиро зізнаюся, я читав ці слова з особливим відчуттям того, наскільки єдиною і конструктивною є наша позиція з позицією глави держави”.