В зоні АТО загинули двоє правоохоронців з Полтавської області

Про це УНІАН заявив начальник відділу по зв’язках з громадськістю ГУ МВС у Полтавській області Юрій Сулаєв.

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За його даними, тіла загиблих планують доставити до Полтави завтра.

Міліціонери були відряджені у зону проведення АТО у складі зведеного загону міліціонерів Полтавщини.

Сулаєв зазначив, що обставини смерті міліціонерів наразі ще з’ясовуються.