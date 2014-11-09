В зоні АТО загинули двоє правоохоронців з Полтавської області
20:35, 09 листопада 2014Політика
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У зоні Антитерористичної операції в межах Донецької області сьогодні загинули двоє полтавських правоохоронців, ще один тяжко поранений.
Тіла загиблих завтра привезуть до Полтави / УНІАН
Про це УНІАН заявив начальник відділу по зв’язках з громадськістю ГУ МВС у Полтавській області Юрій Сулаєв.
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За його даними, тіла загиблих планують доставити до Полтави завтра.
Міліціонери були відряджені у зону проведення АТО у складі зведеного загону міліціонерів Полтавщини.
Сулаєв зазначив, що обставини смерті міліціонерів наразі ще з’ясовуються.
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