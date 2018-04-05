Суд заарештував "депутата міськради" окупованої Євпаторії

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб.

Депутату так званої "Євпаторійської міської ради" обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

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"Затриманому "депутату" незаконноствореної Євпаторійської міськради Херсонським міським судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави", - написала вона.

Нагадаємо, на Херсонщині СБУ затримала депутата самопроголошеної "Євпаторійської міської ради", який під час окупації Криму брав активну участь у захопленні органів державної влади.

За інформацією прес-центру, у вересні 2014 року фігурант справи був обраний депутатом від політичної партії "Единая Россия" до так званої "Євпаторійської міської ради", створеної окупаційною владою.

Співробітники СБУ задокументували факт прибуття зловмисника на материкову частину України, де проживають його родичі.