На Херсонщині СБУ затримала депутата "Єдиної Росії" з окупованого Криму

Депутат самопроголошеної «Євпаторійської міськради» брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади.

На Херсонщині СБУ затримала депутата самопроголошеної «Євпаторійської міської ради», який під час окупації Криму брав активну участь у захопленні органів державної влади. Про це прес-центр СБУ повідомляє у Facebook.

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«Співробітники Служби безпеки України затримали у пункті пропуску «Чаплинка» на адміністративному кордоні з тимчасово анексованою АР Крим депутата самопроголошеної «Євпаторійської міської ради» окупаційної влади. Оперативники спецслужби встановили, що колишній депутат міської ради Євпаторії у березні 2014 року брав участь у протиправній діяльності так званої «самооборони Криму». Під час незаконної анексії Кримського півострова він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель органів державної влади та місцевого самоврядування України», - йдеться у повідомленні.

За інформацією прес-центру, у вересні 2014 року фігурант справи був обраний депутатом від політичної партії «Единая Россия» до так званої «Євпаторійської міської ради», створеної окупаційною владою.

Співробітники СБУ задокументували факт прибуття зловмисника на материкову частину України, де проживають його родичі.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, Тука розповів, скільки вже ідентифіковано кадрових військових РФ, які захоплювали Крим.