Кабмін хоче посилити консульську присутність в Ростові для захисту українських політв’язнів

При цьому віце-прем'єр Іванна Климпуш-Цинцадзе наголошує, що Україна продовжуватиме діяти спільно з країнами Заходу щодо вислання або допуску дипломатів.

Україна хоче посилення консульської присутності в Ростові-на-Дону з метою захисту українських громадян, які перебувають у в'язницях Російської Федерації, після того, як Росія видворила 13 українських дипломатів.

Про це віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе сказала 5 квітня в ефірі телеканалу "5 канал".

"Ми будемо подавати свої пропозиції щодо того, щоб надіслати все-таки консулів до Ростова. Ми розуміємо, що у нас є необхідність в тому, щоби наші консули були присутні в Ростові", - сказала урядовець.

"Через те, що 5 із них були вислані з Російської Федерації, для нас важливо захищати наших громадян, які знаходяться сьогодні або у в'язницях Російської Федерації, або просто знаходяться на території Російської Федерації, і тому для нас є необхідним подати свої пропозиції. Чи це буде обмін, я абсолютно не сприймаю це такою можливістю як обмін - заміну дипломатів на одних або на других в такій же кількості, як вони були вислані", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

При цьому, вона сказала, що можна лише підозрювати, якою може бути відповідь РФ на цю пропозицію, але "до процесу прийняття остаточного рішення має відбутися повна оцінка того, чи це можливо, чи це не можливо".

"Ми будемо діяти все-рівно у взаємодії, співпраці і погодженні із партнерами однозначно. Тому це не буде якийсь окремий, один крок України, яка самостійно буде вирішувати ці питання напряму тільки безпосередньо в двосторонньому режимі з Російською Федерацією", - заявила віце-прем'єр.

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"Ми долучилися до єдиних дій країн західної цивілізації щодо вислання так званих дипломатів Російської Федерації, а по суті шпигунів, які знаходилися і на території теж і нашої країни, і тому це не є просто крок, відірваний від реалій ширшого міжнародного контексту, і ми і далі будемо діяти в ширшому міжнародному контексті", – пояснила віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня МЗС РФ заявило про оголошення персонами «нон грата» дипломатів з 23 країн, зокрема й України. РФ повідомила, що 13 українських дипломатів мали покинути її територію протягом 48 годин. Тоді в МЗС України заявили, що рішення РФ про видворення 13 українських дипломатів суттєво не вплине на захист українських політв'язнів в Росії.

Раніше ряд країн, зокрема й Україна, ухвалили рішення видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля і його доньки Юлії у Великій Британії.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломати.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили по 4 російських дипломати, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія й Ірландія - по 1.