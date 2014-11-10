У другій хвилі люстрації звільнення загрожують чиновникам ГПУ, Мін'юсту і СБУ
16:01, 10 листопада 2014Політика
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Другий етап люстраційної перевірки, який стартує з 10 листопада, торкнеться міністрів і керівників центральних органів виконавчої влади, апарату Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України.
Перевірятися будуть всі міністри і керівники центральних органів виконавчої влади / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра юстиції України – керівник апарату Ігор Алексєєв.
"На другому етапі проведення перевірки, згідно з графіком, який був затверджений урядом, у першу чергу перевіряється Мін'юст, весь його апарат, фіскальна служба, Генеральна прокуратура, а також центральний апарат Служби безпеки, всі міністри і керівники центральних органів виконавчої влади", - сказав він.
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Алексєєв зазначив, що з понеділка ці особи повинні подати відповідні заяви і по них почнеться перевірка.
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