У другій хвилі люстрації звільнення загрожують чиновникам ГПУ, Мін'юсту і СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра юстиції України – керівник апарату Ігор Алексєєв.

"На другому етапі проведення перевірки, згідно з графіком, який був затверджений урядом, у першу чергу перевіряється Мін'юст, весь його апарат, фіскальна служба, Генеральна прокуратура, а також центральний апарат Служби безпеки, всі міністри і керівники центральних органів виконавчої влади", - сказав він.

Читайте такожУ МВС розповіли про звільнення в головному управлінні та анонсували люстрацію в регіонах

Алексєєв зазначив, що з понеділка ці особи повинні подати відповідні заяви і по них почнеться перевірка.