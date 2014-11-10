США заcудили рішення Росії приховати правду про загибель псковських десантників

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила речник Держдепартаменту США Джен Псакі під час брифінгу у Вашингтоні (трансляція брифінгу відбувалася на сайті Держдепартаменту США).

Речниця закликала звернути увагу на повідомлення в ЗМІ, що російська влада вирішила зробити державною таємницею ситуацію із загибеллю російських десантників зі Пскову, яких за її словами "було вбито під час боїв на Донбасі цього літа".

"Ми знаємо, що сім'ї тих, хто загинув у бою можливо ніколи не матимуть заспокоєння від власного уряду щодо розуміння того, що ж насправді сталося з їхніми синами, тому що зараз це оголошено державною таємницею", - сказала Псакі.

Читайте такожРадбез США "дуже стурбований" переміщенням на Донбасі російської важкої техніки Окрім того, вона зазначила, що Росія продовжує ігнорувати виконання зобов'язань відповідно до Мінських домовленостей та продовжує підтримувати небезпечні та дестабілізуючі дії.

У зв'язку з цим Псакі наголосила, що "ціна, яку доведеться (Росії - УНІАН) заплатити, зросте".