Генпрокуратура РФ засекретила дані про обставини загибелі псковських десантників (документ)

Лев Шлосберг опублікував цей звіт на своїй сторінці в ЖЖ. У своїй відповіді генпрокуратура повідомляє, що обставини загибелі військовослужбовців поза місцем дислокації встановлені і в даний час перевіряються. У рамках перевірок проведені судово-медичні експретизи.

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Більш детальну інформацію про загибель псковських десантників генпрокуратура РФ повідомити відмовилася, пославшись на державну таємницю.