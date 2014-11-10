Генпрокуратура РФ засекретила дані про обставини загибелі псковських десантників (документ)
13:46, 10 листопада 2014Світ
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Депутат законодавчих зборів Псковської області Лев Шлосберг отримав відповідь на запит генпрокуратури РФ про дванадцятьох псковських десантників, які загинули у липні-вересні.
Військова прокуратура РФ не розголошує дані про загибель десантників /фото @Romenskiy
Лев Шлосберг опублікував цей звіт на своїй сторінці в ЖЖ. У своїй відповіді генпрокуратура повідомляє, що обставини загибелі військовослужбовців поза місцем дислокації встановлені і в даний час перевіряються. У рамках перевірок проведені судово-медичні експретизи.
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Більш детальну інформацію про загибель псковських десантників генпрокуратура РФ повідомити відмовилася, пославшись на державну таємницю.
фото lev-shlosberg.livejournal.com
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