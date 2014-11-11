Люстраційна перевірка торкнеться глави СБУ - Міністр юстиції

Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, якого цитує Еспресо.TV.

"Це буде предметом люстраційної перевірки, коли відповідна комісія проведе перевірку тих документів, які будуть подані головою СБУ", - заявив Петренко.

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Як повідомлялося, радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський не виключив, що люстрація в СБУ може торкнутися його і голови служби безпеки Валентина Наливайченка.