Люстраційна перевірка торкнеться глави СБУ - Міністр юстиції
08:31, 11 листопада 2014Політика
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Спеціальна комісія розгляне відповідність кандидатури Валентина Наливайченка як глави СБУ у рамках закону про люстрацію.
Петренко попередив, що голову СБУ теж перевірятимуть / УНІАН
Про це повідомив міністр юстиції України Павло Петренко, якого цитує Еспресо.TV.
"Це буде предметом люстраційної перевірки, коли відповідна комісія проведе перевірку тих документів, які будуть подані головою СБУ", - заявив Петренко.
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Як повідомлялося, радник голови Служби безпеки України Маркіян Лубківський не виключив, що люстрація в СБУ може торкнутися його і голови служби безпеки Валентина Наливайченка.
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