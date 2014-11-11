Порошенко: Я хочу не дати комусь шанс почати третю світову війну

Про це президент повідомив у своєму Твіттер.

96 років тому закінчилась Перша світова війна. Я хочу припинити війну. Не дати шансу комусь почати третє всесвітнє безумство. — Петро Порошенко (@poroshenko) November 11, 2014

"96 років тому закінчилась Перша світова війна. Я хочу припинити війну. Не дати шансу комусь почати третє всесвітнє безумство", - написав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, бойовики ведуть вогонь по позиціям українських підрозділів та населеним пунктам на території, що під контролем сил АТО. Вночі сталось 13 обстрілів.