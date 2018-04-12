Порошенко: «ахіллесовою п’ятою» Росії є її агресія проти України

Президент України вважає, що кремлівські мережі впливу є картковим будинком, який швидко розвалиться, якщо зустрінеться із скоординованою і потужною відповіддю.

Президент Петро Порошенко переконаний, що «Ахіллесовою п’ятою» Росії є її агресія проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу на відкритті 11-го Київського безпекового форуму.

«Тривалий час Кремль підживлював маргінальні, радикальні, навіть тих, хто називає себе патріотичними, сили в Україні та за її межами», - зазначив президент.

За словами Порошенка, Росія культивувала альтернативний порядок денний з альтернативними цінностями для Європи та поза її межами.

«Він (Кремль – УІНАН) відривав частини суверенних націй, як він намагався і намагається зробити в Україні, Грузії, Молдові, щоб скомпрометувати і контролювати нашу незалежність, щоб контролювати наш вибір, який ми робимо і вже зробили. і цей вибір – на користь повернення України в родину європейських народів», - додав президент.

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Порошенка зазначив, що Кремль вибудовував мережу впливу всередині країн та суспільств, які готові активуватися у необхідний момент та створити вікно можливостей для Росії.

«Але попри спроби Росії втручання у вибори по всьому світу - приклади Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції, Нідерландів та багатьох інших європейських країн, де перемогли європейські або світові цінності, продемонстрували, що російський вплив має свої межі. Це також показало, що кремлівські мережі впливу – це, по суті, картковий будинок, який швидко розвалиться, якщо зустрінеться із скоординованою і потужною відповіддю», - переконаний глава держави.

Порошенко вважає, що «ахіллесовою п’ятою» Росії є саме її агресія проти України і шлях до перемоги в цій війні проти московського агресора пролягає через нашу перемогу в Україні».