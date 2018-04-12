Яценюк: Україні потрібна дуже чітка перспектива від ЄС та НАТО

Арсеній Яценюк на Київському безпековому форумі констатував, що відсутність дій провокує тоталітарні режими до переходу десятків червоних ліній.

«Відсутність дій провокує тоталітарні і диктаторські режими до переходу десятків червоних ліній. Захист країн-членів НАТО, і України в майбутньому, - це не тільки прописана на папері стаття 5 Вашингтонського договору, а це реалізація цієї статті: у тому випадку, якщо хтось напав на одну з країн-членів Альянсу, це означає напад на всіх», - наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, відкриваючи 11-й Київський безпековий форум у четвер, 12 квітня.

Європейський Союз, зазначив Арсеній Яценюк, поділяє прагнення України щодо членства в Європейському Союзі: «НАТО каже про те, що двері для України відкриті. Я хочу зрозуміти: це так чи ні. Думаю, що відповідь для наших європейських партнерів повинна бути тільки одна: «Так, ми хочемо мати сильну об'єднану Європу, де Україна є членом». Відповідь наших союзників по НАТО повинна бути: «Так, Україна буде членом НАТО, тому що ми як НАТО хочемо бути сильніші, а Україна сильна».

Лідер «Народного фронту» наголосив, що Європейський Союз, його цілісність і європейська демократія знаходяться під загрозою: «Дуже багато світових тенденцій, які тягнуть до дезінтеграції ЄС. Європейський Союз є досягненням цивілізації, взірцем свободи. Це те, куди тягнеться українська нація. І тому ми просимо наших європейських партнерів дуже чіткої перспективи для України».

Те саме стосується членства в НАТО: «Це єдина найпотужніша система світової безпеки. Підкреслюю, система світової безпеки, а не військовий блок. І тому захист країн-членів НАТО, і України в майбутньому, - це не тільки прописана на папері стаття 5 Вашингтонського договору, а це реалізація цієї статті: у тому випадку, якщо хтось напав на одну з країн-членів Альянсу, це означає напад на всіх».

«Це повинні бути не просто слова, а чіткі дії. Адже відсутність дій провокує тоталітарні і диктаторські режими до переходу десятків червоних ліній, які все відсуваються і відсуваються», - наголосив Арсеній Яценюк.

Лідер «Народного фронту» підкреслив, що цьогоріч сповнюється сто років відновлення української державності - «сто років, коли українська нація отримала свою державу і право на майбутнє».

«Історія так розпорядилася, що ми не змогли сто років тому втримати свою незалежність. Але історія справедлива до тих, які борються. І ми повернули собі статус незалежної держави», - сказав він.

Проте виклики, які були сто років тому, залишились і сьогодні, підкреслив лідер «Народного фронту»: «Втрата незалежності мала драматичні наслідки для української держави: репресії, голодомори, більшовизм, комунізм, сталінізм, знищення гену української держави. Відновлення незалежності – це не просто шанс, це перемога української свободи».

«Україна повинна бути сильною. Яка Україна є сильною? Та, яка бореться проти російської агресії, бореться за свою незалежність. Україна, яка є членом сім'ї Європейського Союзу і членом НАТО», - наголосив він.