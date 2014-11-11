Генпрокурор Нідерландів збирається до України для розслідування катастрофи "Боїнга" – МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс, коментуючи результати переговорів міністра закордонних справ України Павла Клімкіна з міністром закордонних справ Нідерландів Берта Кундерса, який перебував з візитом в Україні.

Читайте такожУ Нідерландах вшанували пам'ять жертв рейсу MH17 (фото, відео)“У справі розслідування теракту щодо малазійського літака сторони погодилися, що наступним кроком має бути кримінальне розслідування з метою притягнення до відповідальності винуватих. З цією метою найближчим часом можливе прибуття в Україну генерального прокурора Нідерландів”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня у небі над Донецькою областю підтримувані Росієюбойовики збили «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. 43 людини, зокрема всі члени екіпажу, були громадянами Малайзії. Літак впав у районі Шахтарська в зоні, контрольованій бойовиками.

Тіла загиблих перевезли до Нідерландів для проведення пізнання і експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.