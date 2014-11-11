BBC: Кримським татарам пишуть історію в Казані

Книга може з'явитися в школах окупованого півострова вже наступного навчального року, повідомляє російська служба BBC.

Посібник (статус підручника йому може пізніше присвоїти міністерство освіти та науки Росії) буде розповідати про історію кримських татар з найдавніших часів до сучасності.

Підготовка цього посібника пов'язана з анексією Криму Росією в березні цього року.

Крім політичних, цей проект супроводжують і наукові суперечки.

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"Кримські татари завжди були частиною великої родини татарського народу. Були татари завжди з Росією? На це питання учні нехай дадуть відповідь самі, почитавши джерела. Для кримських і казанських татар сучасна територія Росії - це територія, що багато в чому збігається з кордонами Золотої орди", - сказав Російській службі Бі-бі-сі керівник Центру історії та теорії національної освіти Інституту історії в Казані Марат Гібатдінов.

Пілотний примірник навчального посібника буде готовий до 1 червня 2015 року, повідомив він. У меджлісі кримськотатарського народу ініціативу назвали хорошою, але засумнівалися в якості майбутнього підручника.