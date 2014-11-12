МНС РФ пакує сьомий гумконвой для Донбасу

Про це повідомив заступник голови відомства Володимир Степанов, пише ТАСС.

За його словами, всі вантажі, які будуть направлені в Донецьк і Луганськ, зосереджуються в Ростовській області.

"Вони доставляються з різних регіонів РФ, збір гуманітарної допомоги здійснюється у взаємодії з суб'єктами РФ", - зазначив заступник глави МНС. Він уточнив, що вантажі в тому числі відправляються вантажними автомобілями МНС з Ногінського рятувального центру. Сьогодні, 12 листопада, близько 10 вантажних автомашин вирушили в Ростовську область.

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"Колона формуватиметься в цьому регіоні, як тільки вантажі будуть зібрані в необхідній кількості, вона відправиться в Донбас", - сказав Степанов.