Українська артилерія завдала удару по позиціях РФ та бойовиків під Миколаївкою

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук.

«В результаті удару було знищено один із вогневих підрозділів зведеного реактивного дивізіону російських військ (постійне місце дислокації – Південний військовий округ РФ), польовий склад боєприпасів цього ж дивізіону, а також кілька одиниць автомобільної та спеціальної техніки», - повідомляє він.

Читайте такожВ районі Новоазовська та Первомайська формуються нові ударні групи російських військ - ІСПри цьому додав, що, «за результатами удару, російське командування висунуло претензії місцевим терористам щодо нібито передачі інформації, що мала місце, про позиції російських підрозділів українським військам».

Нагадаємо, за минулу добу бойовики понад 50 разів обстріляли українські позиції.