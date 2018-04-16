Парубій підписав новий закон про дипломатичну службу

12:06, 16 квітня 2018
Політика
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фото УНІАН

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«Я підписав ухвалений Верховною Радою Закон «Про дипломатичну службу». Знаково, що Парламент ухвалив Закон про дипломатичну службу саме до 100- ліття української дипломатичної служби», - зазначив Парубій.

За його словами, закон дозволить реформувати українську дипломатичну службу.

Нагадаємо, 5 квітня Верховна Рада України ухвалила президентський закон про дипломатичну службу (№7322). За це рішення проголосували 276 із 362 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Ухвалений закон набирає чинності через 6 місяців з дня його опублікування.

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Теги: #Парубій#Рада