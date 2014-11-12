Бійці АТО потрапили у засідку на Луганщині

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.

«О 17.25 11 листопада спільний наряд у складі прикордонників та військовослужбовців ЗСУ під час патрулювання в н.п. Станично-Луганське в районі центральної районної лікарні потрапив у засідку та прийняв бій. Втрат серед українських силовиків немає», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожБойовики нарощують техніку біля Оленівки і Докучаєвська під Маріуполем«Бойовики були змушені відступити. Вживаються заходи щодо зачистки даного району від терористів», - додали в Держприкордонслужбі.

Як повідомляв УНІАН, бойовики вранці обстріляли блокпост сил АТО в північно-західному напрямку від Маріуполя. Один прикордонник дістав поранення.