Бійці АТО потрапили у засідку на Луганщині
13:46, 12 листопада 2014Політика
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Бійці АТО потрапили у засідку бойовиків під час патрулювання в населеному пункті Станично-Луганське, втрат немає.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби.
«О 17.25 11 листопада спільний наряд у складі прикордонників та військовослужбовців ЗСУ під час патрулювання в н.п. Станично-Луганське в районі центральної районної лікарні потрапив у засідку та прийняв бій. Втрат серед українських силовиків немає», - йдеться в повідомленні.
Читайте такожБойовики нарощують техніку біля Оленівки і Докучаєвська під Маріуполем«Бойовики були змушені відступити. Вживаються заходи щодо зачистки даного району від терористів», - додали в Держприкордонслужбі.
Як повідомляв УНІАН, бойовики вранці обстріляли блокпост сил АТО в північно-західному напрямку від Маріуполя. Один прикордонник дістав поранення.
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