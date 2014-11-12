В України з’явився шанс отримати зброю від США

Про це повідомив колишній сенатор-республіканець Гордон Хамфрі у статті для Washington Post, передає "Голос Америки". На сьогоднішній день в американському конгресі зареєстровано 2 законопроекти про надання військової допомоги Україні – "Акт щодо допомоги Україні в питаннях безпеки" та "Акт на підтримку свободи України". Для їх ухвалення сенатом необхідно як мінімум 50 голосів. Аби унеможливити вето президента – 67-60 голосів.

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За словами Гордона Хамфрі, серед тих сенаторів, які на цю тему публічно не висловлювалися, чимало підтримає надання Україні зброї. Хтось - з власних переконань. А хтось, такі як республіканці-новачки, слідуючи партійній лінії.

Крім того, Гордон Хамфрі радить сформувати в сенаті оперативну групу по Україні, яка б щодня працювала над цим питанням.

Між тим, професор Х’юстонського університету та дослідник Інституту Гувера в Стенфорді Пол Родерик Грегорі у виданні Forbes також стверджує, що новий склад сенату зможе добитися зміни рішення щодо військової допомоги Україні.

Він підкреслив, що раніше в сенаті була переважна більшість демократів, які мали дуже сильну антивоєнну фракцію. Тепер, коли у більшості республіканці, новий спікер Мітч Макконел може виносити на розгляд будь-які законопроекти.

Пол Родерик Грегорі очікує, що за обидва українські законопроекти сенат та палата представників проголосують з потужною двопартійною більшістю. А президент Барак Обама не зможе їх ветувати. "Беручи до уваги позицію демократів, які підтримують надання зброї Україні – і це дуже відомі демократи – коли законопроект потрапить на стіл президента з голосами 60-65 сенаторів, то він не зможе його ветувати. А голосів може буди навіть достатньо, щоб унеможливити вето президента", - пояснив він.

Таким чином, говорить він, вдасться подолати позицію впливового антивоєнного крила Демократичної партії, на чию думку покладається Барак Обама. Саме ж антивоєнне крило демократів переконане, що військова допомога піде на користь великим корпораціям чи якимось іншим інтересам. За словами Пола Родерика Грегорі, саме подібне мислення є основною причиною, чому Україна не отримала від США озброєння.

Пол Родерик Грегорі прогнозує, що рух по українських законопроектах в сенаті почнеться в середині січня, і погоджується, що це запізно, але це може відіграти вирішальну роль саме в той момент, коли критична маса росіян зрозуміє, що авантюри Кремля їм занадто дорого коштують.