Ще один сенатор США виступив за надання Україні зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це Менендес сказав на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі у Києві.

«Україна має захищати себе, а це означає, що необхідний потенціал, який дозволить захищатися від тих, хто на вас нападає», - сказав Менендес.

Він також вважає, що Північноатлантичний альянс має дати сигнал Україні про допомогу в нинішній ситуації.

«Я вважаю, що саміт НАТО має надати чіткий сигнал щодо бажання допомогти Україні в цей критичний час», - сказав він.

Менендес вважає, що перспектива членства України в НАТО є довготерміновою.

Читайте такожСенатори США закликали Обаму надати Україні військову допомогуНа переконання сенатора, західні країни мають посилити санкції проти Росії, введені через її агресію стосовно України.

Як повідомляв УНІАН, сенатор від штату Аризона, член Республіканської партії Джон Маккейн на телеканалі CBS також закликав допомогти українцям захистити себе, надати Україні зброю і назвав дії Росії «вторгненням».

З початку АТО у квітні цього року Україна в рамках закордонної військової допомоги отримала від ряду країн, зокрема, США військове обладнання, серед якого бронежилети, прилади нічного бачення та сухі пайки.

Читайте такожПорошенко зустрівся із американським сенатором МенендесомТакож українська армія отримає допомогу від Польщі: продукти харчування, матраци та ковдри.

Наприкінці серпня польські ЗМІ повідомили, що Польща може продати українській владі озброєння після cаміту НАТО, що відбудеться цього тижня.

31 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина не постачатиме зброю до України.

Росія п'ятий місяць поставляє на Донбас проросійським бойовикам сучасну військову техніку, серед яких танки, бронетранспортери, гармати, установки "Град" та системи протиповітряної оборони, а наприкінці серпня ввела в Україну підрозділи збройних сил