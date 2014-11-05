Експерти розповіли, як вплинуть вибори в США на ситуацію в Україні

На виборах у Конгрес США республіканці обійшли демократів, отримавши чисельну перевагу у верхній палаті Конгресу - Сенату і зміцнивши контроль над нижньою - Палатою представників. Таким чином вперше за останні вісім років республіканці контролюватимуть обидві палати американського законодавчого органу, пише ТСН.ua.

Примітно, що Республіканська партія здобула перемогу в штатах, де високі шанси приписували саме демократам, наприклад у Північній Кароліні, а крім того, республіканці набрали більшість голосів навіть у рідному штаті президента-демократа Барака Обами - Іллінойсі.

За результатами виборів, Сенат тепер очолить лідер республіканців Мітч Макконнел. Він анонсував жорсткі дискусії з Обамою та демократами, однак разом з тим відзначив і "готовність до компромісів". "Настав час переломного моменту в цій країні", - цитує його слова Reuters.

Перемога республіканців для українців цікава тим, що вони активно підтримують ідею надання Україні летальної зброї для оборони, на відміну від більшості демократів, які вважають, що переговори і поглиблення санкцій щодо Росії - переконливіші мови рушниць і гармат.

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Директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії україни Григорій Перепелиця в коментарі ТСН.ua зазначив, що перемога республіканців була прогнозованою і є великим плюсом для України, хоча, додав експерт, перевагу Республіканської партії не зможе кардинально змінити баланс сил у Конгресі.

"Вирішальну роль у зовнішній політиці відіграє адміністрація президента і сам президент, тому, відповідно, поки президент має достатньо сильні позиції в Сенаті, ми не можемо очікувати кардинальних змін позиції США щодо військової допомоги Україні", - вважає Григорій Перепелиця.

В цій думці його підтримав і радник заступника секретаря РНБО Олександр Потєхін: "Ситуація дійсно для нас складається краще, ніж вона була до цього. Але справжній поворот у політиці США щодо України, а кажучи прямо - допомоги Сполучених Штатів Україні, відбудеться лише після наступних президентських виборів". Зокрема, він спрогнозував, що наступним президентом буде республіканець. На думку Потєхіна, Обама взагалі розгорнув свою зовнішню політику від Європи.

"Лише з приходом нового президента Європа займе в американській політиці дуже важливе місце. А без українського питання Європи сьогодні немає... Україні дійсно краще, коли Сенат під контролем республіканців", - резюмував Олександр Потєхін.

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У свою чергу директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії україни Григорій Перепелиця додав, що перемога республіканців у Конгресі все таки "посилить наші позиції, пов'язані з підтримкою України, насамперед у наданні зброї, військового обладнання". "Тому що республіканці проводять більш реалістичну та адекватну політику, зокрема щодо Росії. Безумовно, вони будуть тиснути тепер з великим впливом на адміністрацію Обами, яка займає таку амбівалентну позицію і не хоче псувати відносини з Росією. Обама вкрай не зацікавлений у нагнітанні конфронтації з Росією. Він продовжує розглядати Росію як потенційного партнера у вирішенні глобальних проблем міжнародної безпеки", - зазначив Григорій Перепелиця.

Однак, варто відзначити, що останнім часом обидві партії - демократична та республіканська - нарешті зійшлися на тому, що допомагати Україні таки доведеться.

Так, сенатор-республіканець Джеймс Інхоф заявив, що США нададуть Україні зброю в найближчі тижні. Перелік оборонного озброєння вже узгоджено, але його зміст таємний та не підлягає розголошенню. 12 листопада розпочнеться сесія сенату, де буде піднято це питання. За словами сенатора, процес передачі зброї може тривати від 4-5 днів до двох з половиною тижнів.

Інхофа несподівано підтримав колишній посол США в Україні і 100-відсотковий демократ Стівен Пайфер. "Я стверджую, що вони повинні зробити більше - надати так звану "убивчу" - летальну - збройну допомогу. Поки що політика адміністрації Обами передбачає нелетальну, яка також важлива. Але мені, наприклад, здається, що легка протитанкова зброя може бути дуже корисною. Я не думаю, що українські військові будуть ініціювати нові великі бойові дії. Але надання військовим зброї для захисту знизить ймовірність ескалації", - наголосив Пайфер.

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Радник заступника секретаря РНБО Олександр Потєхін підтвердив, що настрої в протиборчих партіях дійсно неоднорідні. "Зараз, звичайно, республіканці більш налаштовані антиросійськи, ніж демократи. Це не правило, але якщо аналізувати склад, скільки серед демократів людей, які є послідовно критиками Росії Путіна (не будемо говорити про русофобію, це саме неприйняття Путіна і його політики), то звичайно серед республіканців їх більше, ніж серед демократів", - сказав Потєхін, додавши, що як серед республіканців, так і серед демократів є такі люди, які не вважають Україну цікавою і важливою країною для Сполучених Штатів.