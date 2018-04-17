Піар у передвиборний рік: дипломат пояснив "церковну" ініціативу Порошенка

Дипломат розкритикував бажання Порошенка об'єднати церкви за рік до виборів, назвавши це піаром.

Проблема існує і вона гостра, а розмови про те, що "політики не мають втручатися в справи церковні" - не більше, ніж політичний інфантилізм, або погано приховані спроби залишити все, як є в інтересах Москви.

Читайте такожКонстантинополь дав "зелене світло" створенню української помісної церкви, Київський патріархат і УАПЦ вже підписали звернення

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав дипломат Богдан Яременко, коментуючи спробу Петра Порошенка "об'єднати українське православ'я". Він зазначив, що подолання розколу в українському православ'ї, як і сам розкол - "це не справа церкви, а результат дій людей, політиків".

Він зазначає, що це прекрасно, що президент Порошенко знову поговорив зі Вселенським Патріархом, "заручився підтримкою-листами-зверненнями представників" Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви. "Але спроба викреслити, винести за дужки процесу Українську православну церкву Московського патріархату, не подолає розкол у православ'ї", - написав дипломат.

"Якщо Петро Олексійович не зрозумів до кінця позицію Вселенського Патріархату, то спробую пояснити: ВП хоче подолати розкол, а не зафіксувати його якісь нові лінії. Так, для того, щоб тема томосу (рішення про надання статусу автокефалії) набула для Константинополя (Священного Синоду Вселенського Патріархату) реального значення і звучання дійсно нас спонукають оформити відповідне прохання і від православної спільноти, і від державної влади", - зазначив він.

Дипломат підкреслив, що Верховна Рада вже висловлювала свою позицію і сенсу робити ще якісь звернення він не бачить з однієї причини - для Вселенського Патріархату окремих звернень частини (але не всіх) православних церков України буде недостатньо.

Також він зазначив, що "саме на формування спільного бачення процесу подолання розколу в православ'ї серед українських віруючих та духовенства могла б бути спрямована діяльність президента Порошенка. Могла би.... Але не стала".

"В 2014 році ми пропонували свої послуги в цьому питанні. Пригадуєте Валерій Чалий, як я попереджав вас влітку 2014 року, що тема православ'я стане для Порошенка актуальною за рік до виборів, але це буде надто пізно? І пригадуєте, що ви мені відповіли?

Об'єднання українського православ'я в якійсь з форм має спершу стати фактом життя в Україні. Фактом життя, який цінується і оберігається державою. І лише після того Вселенський Патріархат набереться політичної мужності зробити свій крок. Вселенському Патріархату більше 2 тисяч років. Грати на догоду політикам держави, якій 20 з чимось років, які обираються в кращому разі на два терміни ВП не буде", наголосив дипломат.

"Наша влада, і багато хто серед нас сподіваються, що питання стабільності гривні за нас вирішить МВФ, боротьби з корупцією - США, безпеки - НАТО, впливу ФСБ на РПЦ - Вселенський Патріархат. На жаль, так не буде. Спершу українська влада, обрана і підтримувана українським народом має вирішити усі ці питання. А далі все докладеться. Якщо воно ще буде потрібне", - написав Яременко, додавши, що "узаконювати розкол і нашу бездіяльність Варфоломій не буде".

"Зараз же наступило несподіване "прозріння" президента - треба щось робити! І як завжди, розпочалась імітація. Імітація бурхливої діяльності по створенню Автокефальної православної церкви. Так не вийде.Чи і завдання ніхто не ставить? Лише піар!", - підсумував Яременко.