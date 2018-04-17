В УПЦ КП підтримали звернення Порошенка про надання автокефалії православній церкві в Україні

Водночас в УПЦ КП вважають, що «супротивники не будуть чекати, склавши руки, та вживатимуть всіх засобів для того, щоб не допустити проголошення томосу про автокефалію».

В Українській православній Церкві Київського патріархату заявили, що зараз, як ніколи раніше, є усі підстави очікувати на позитивне рішення Вселенського патріарха щодо надання автокефалії православної церкви в Україні.

Про це йдеться у заяві прес-центру УПЦ КП у зв’язку з офіційним повідомленням про кроки, здійснені президентом України на підтримку численних звернень з боку церкви та громадськості до вселенського патріарха та Константинопольської «материнської» церкви у справі визнання української церковної автокефалії та проголошення відповідного томосу.

Читайте також"Закінчиться великим пшиком": Московський патріархат прокоментував можливість автокефалії православної церкви в Україні

«Наскільки нам відомо, зараз, як ніколи раніше, є всі підстави очікувати позитивне рішення вселенського патріарха. Однак очевидно, що супротивники не будуть чекати, склавши руки, та вживатимуть всіх засобів для того, щоби не допустити проголошення томосу про автокефалію. Тому на даний момент ми не можемо повідомити більше деталей процесу, що розпочався», - додається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня президент Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

Довідка УНІАН. Томос – це указ, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякої частини «материнської» (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія.