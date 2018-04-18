Україна готує шостий позов до ЄСПЛ проти Росії

Україна готує позов через порушення прав українських політв'язнів.

Україна готує шостий позов до ЄСПЛ, який стосується українських політв'язнів.

Україна подала 5 позовів проти Росії у зв'язку з анексією нею Криму та конфліктом на Донбасі: дві справи стосуються порушення прав людини в Криму, дві справи - порушення прав людини на Донбасі, одна справа - вивозу дітей з окупованих територій до Росії, цитує заступника Міністра юстиції України – Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Івана Ліщину прес-служба Мін'юсту на своєму сайті.

Також посадовець повідомив, що в ЄСПЛ знаходиться близько 100 індивідуальних позовів від громадян щодо подій на Донбасі. По двом з ним - справи «Хлєбік проти України» та «Цезар та інші проти України» - вже винесено позитивне для України рішення. Суд визнав, що Україна не контролює цю територію і це створює об'єктивні перешкоди для національних органів України. «Це важливо, тому що означає, що ми не несемо відповідальності за всі події на Донбасі», - зазначив Іван Ліщина.

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Коментуючи заборгованість України за рішеннями ЄСПЛ, заступник Міністра юстиції заявив, що така заборгованість відсутня: «Розмови про наявність заборгованості за рішеннями ЄСПЛ виникли через неузгодженість підходів відстеження виплат за рішеннями ЄСПЛ між Міністерством юстиції та секретаріатом Комітету міністрів Ради Європи. У звіті за 2016 року Комітет міністрів написав, що Україна не представила доказів сплати за рішеннями ЄСПЛ. Інформація була надана, вона ще в роботі відділу Департаменту виконання рішень Ради Європи».

За словами Івана Ліщини, наразі весь процес отримання виплати за рішеннями ЄСПЛ відбувається автоматично, збоїв не буває.

Як відомо, раніше ЄСПЛ відхилив позови жителів окупованого Донецьку проти України.