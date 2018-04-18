СБУ допитала затриманого росіянина, що переправляв до Сирії бойовиків ПВК Вагнера

Затриманий брав у 2015-2017 роках участь у переправленні найманців із важким озброєнням та боєприпасами на ракетному крейсері «Варяг».

Співробітники Служби безпеки України допитали свідка переправлення до Сирії найманців приватної військової компанії Вагнера військово-морськими силами Росії.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці затримали двох чоловіків, які планували нелегально перетнути кордон.

"Одним із затриманих виявився громадянин України. Інший - громадянин РФ, який мав при собі військовий квиток із записом про нагородження за участь у військовій операції в Сирії", - йдеться в повідомленні.

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"Колишній військовий РФ засвідчив співробітникам Служби безпеки України, що під час служби за контрактом у 2015-2017 роках на ракетному крейсері «Варяг» неодноразово брав участь у переправленні до Сирії бойовиків ПВК Вагнера із важким озброєнням та боєприпасами", - заявляють в СБУ.

В СБУ додали, що продовжують документування злочинів російських найманців на Донбасі, у Сирії та інших країнах для передачі матеріалів до українських та міжнародних судових інстанцій.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня 2017 року голова СБУ Василь Грицак заявив про участь найманців ПВК Вагнера в збройних конфліктах на Донбасі і в Сирії. За його словами, СБУ встановила 1 тис. 587 осіб - членів ПВК, всього їх близько 5 тис. осіб. Тренувальна база цієї ПВК розташована в Краснодарському краї РФ.

Грицак повідомив, що «цей проект російських спецслужб дає змогу кремлівським політикам впевнено говорити на публіку і міжнародному співтовариству фрази «Їх (російських військових) там немає» або «Ми їх туди не посилали».

За даними спецслужб, 95% членів ПВК Вагнера є громадянами Росії, також встановлено особи близько 40 громадян України, яких готували для диверсій в Україні.

Крім того, СБУ відомо про те, що є близько 100 бойовиків з однієї з балканських країн, які мають відношення до ПВК.

Також СБУ має відеодокази участі приватної військової компанії Вагнера в захопленні Луганського аеропорту в 2014 році.

Пізніше Служба безпеки України заявила про встановлення понад 2 тис. членів ПВК Вагнера.