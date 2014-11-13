Україна закликає Росію не заважати спостерігачам ОБСЄ
Голова постійного представництва України при Організації Об`єднаних Націй Юрій Сергєєв заявляє, що Україна закликає Росію дати можливість спостерігачам Організації з безпеки та співробітництва в Європі здійснювати моніторинг на всій протяжності українсько-російського кордону.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.
”Тільки два прикордонні пункти на російській стороні кордону контролюються ОБСЄ, необхідно, щоби цей мандат охоплював більшу кількість таких пунктів. Вже скоро закінчується мандат ОБСЄ і ми просимо російську сторону продемонструвати прихильність мирному врегулюванню кризи на сході України та дати можливість спеціалістам з ОБСЄ здійснювати моніторинг на всіх пунктах перетину поміж Росією та Україною”, - сказав Сергєєв.
Таким чином, за його словами, необхідно мати можливість контролювати всю частку кордону на сході України.
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При цьому говорячи про необхідність виконання Мінських домовленостей, Сергєєв задався питанням, ”чому зі сторони Росії так різниться підхід щодо ролі ОБСЄ, яку вона може зіграти в нинішній ситуації?”.
Дипломат відзначив, що ”Україна зі своєї сторони відкрита до прозорого контролю та моніторингу, а Росія та її маріонетки до цього не готові”.