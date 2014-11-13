Україна закликає Росію не заважати спостерігачам ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання Ради Безпеки Організації Об`єднаних Націй в Нью-Йорку.

”Тільки два прикордонні пункти на російській стороні кордону контролюються ОБСЄ, необхідно, щоби цей мандат охоплював більшу кількість таких пунктів. Вже скоро закінчується мандат ОБСЄ і ми просимо російську сторону продемонструвати прихильність мирному врегулюванню кризи на сході України та дати можливість спеціалістам з ОБСЄ здійснювати моніторинг на всіх пунктах перетину поміж Росією та Україною”, - сказав Сергєєв.

Таким чином, за його словами, необхідно мати можливість контролювати всю частку кордону на сході України.

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При цьому говорячи про необхідність виконання Мінських домовленостей, Сергєєв задався питанням, ”чому зі сторони Росії так різниться підхід щодо ролі ОБСЄ, яку вона може зіграти в нинішній ситуації?”.

Дипломат відзначив, що ”Україна зі своєї сторони відкрита до прозорого контролю та моніторингу, а Росія та її маріонетки до цього не готові”.