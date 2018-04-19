Прийнявши Україну в НАТО, альянс відразу опиниться у ситуації війни з Росією — екс-посол США в Україні

Екс-посол США в Україні Стівен Пайфер запевняє, що підтримка України на Заході як і раніше висока.

Стівен Пайфер, колишній посол США в Україні, а тепер один з найкращих фахівців по Україні та Росії у Вашингтоні, розповів, як бачиться Заходу те, що зараз відбувається в Києві.

Про це йдеться у його інтерв'ю журналу "Новое время".

Він розповів, чи зміниться баланс безпеки у Східній Європі після отримання Україною статусу аспіранта НАТО.

"Процес приєднання до НАТО — складний і довгий. Проблема в тому, що у НАТО немає особливого ентузіазму скорочувати цей шлях для України до тих пір, поки російські військові знаходяться на Донбасі і в Криму. Прийнявши Україну в НАТО у понеділок, уже у вівторок альянс опиниться в ситуації війни з Росією, і це проблема. Навряд чи зараз є готовий варіант рішення",- заявив Пайфер.

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Також він поділився думкою, як сьогодні на Заході зараз дивляться на Україну.

"Підтримка України на Заході і раніше висока, однак, на мою думку, зростає і фрустрація, що Україна не робить стільки, скільки могла б робити у питаннях реформ. Я переживаю, що це дійсно може вплинути на підтримку України. Думаю, велика помилка Києва думати, що у нас війна, значить, ми нічого не можемо вдіяти з проблемами, які необхідно вирішити.

А ще є небезпечна тенденція, що на Заході в цьому побачать провал демократичних зусиль. Іноді у США або Західній Європі я зустрічаю точку зору, що Україна все одно повернеться до Росії або почне заново вести з РФ бізнес-відносини. Це помилкова установка, і я абсолютно її не поділяю. Але такі думки є, і це не найсприятливіша ситуація для України", - додав екс-посол.

Повний текст інтерв'ю ви можете прочитати у свіжому випуску журналу "Новое время".